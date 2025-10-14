ТСН у соціальних мережах

Історична сенсація: ще одна збірна вийшла на чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Кабо-Верде вперше в історії зіграє на Мундіалі.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Кабо-Верде

Збірна Кабо-Верде / facebook.com/federacaocaboverdianafutebol

Збірна Кабо-Верде відібралася до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

У матчі заключного туру африканської кваліфікації на Мундіаль збірна Кабо-Верде розгромила команду Есватіні з рахунком 3:0.

Голи у складі переможців забили Дайлон Роша Лівраменту, Віллі Семеду та Стопіра.

За підсумками десяти турів збірна Кабо-Верде (23 очки) посіла перше місце у своїй групі відбору на ЧС-2026, випередивши найближчого переслідувача, команду Камеруну, на 4 бали.

Таким чином, збірна Кабо-Верде вперше в історії пробилася до фінальної стадії чемпіонату світу.

Команда Кабо-Верде стала шостим учасником ЧС-2026 від Африки і загалом 22-ю збірною, яка забезпечила собі участь у фінальній частині ЧС-2026.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

