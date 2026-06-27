ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
2 хв

Історична сенсація: збірна Кабо-Верде вийшла до плейоф ЧС-2026

В 1/16 фіналу дебютант Мундіалів позмагається з Аргентиною.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Кабо-Верде з футболу

Збірна Кабо-Верде з футболу / © Associated Press

Збірна Кабо-Верде зіграла внічию з командою Саудівської Аравії в матчі заключного третього туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні завершився з рахунком 0:0.

Упродовж зустрічі кабовердійці переважали саудівців за моментами, завдавши 15 ударів по воротах (2 — у площину) проти 7 у суперника (3 — у площину).

За очікуваними голами (xG) — 1,52 проти 0,40 на користь Кабо-Верде. Однак забити жодній з команд так і не вдалося.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Іспанії здолала команду Уругваю з рахунком 1:0.

  • Іспанія (7 очок) виграла групу H та вийшла до плейоф. Збірна Кабо-Верде (3 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки, дебютант Мундіалів вперше в історії зіграє у плейоф — там суперником кабовердійців буде Аргентина.

  • Уругвай та Саудівська Аравія (по 2 залікові пункти) фінішували на третій і четвертій позиціях відповідно, залишившись за межами плейоф.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie