Історична сенсація: збірна Кабо-Верде вийшла до плейоф ЧС-2026

Збірна Кабо-Верде з футболу / © Associated Press

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Збірна Кабо-Верде зіграла внічию з командою Саудівської Аравії в матчі заключного третього туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі кабовердійці переважали саудівців за моментами, завдавши 15 ударів по воротах (2 — у площину) проти 7 у суперника (3 — у площину).

За очікуваними голами (xG) — 1,52 проти 0,40 на користь Кабо-Верде. Однак забити жодній з команд так і не вдалося.

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В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Іспанії здолала команду Уругваю з рахунком 1:0.

Іспанія (7 очок) виграла групу H та вийшла до плейоф. Збірна Кабо-Верде (3 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки, дебютант Мундіалів вперше в історії зіграє у плейоф — там суперником кабовердійців буде Аргентина.

Уругвай та Саудівська Аравія (по 2 залікові пункти) фінішували на третій і четвертій позиціях відповідно, залишившись за межами плейоф.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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