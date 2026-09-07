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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Історичне досягнення: 17-річний українець виграв етап європейської регіональної Формули

Олександр Бондарев тріумфально дебютував у серії FREC.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Бондарев

Олександр Бондарев / FIA Formula Regional European Championship

Український гонщик Олександр Бондарев здобув історичну перемогу в Регіональному європейському чемпіонаті Формули (FREC).

Вже у своєму дебютному змагальному вікенді в серії 17-річний українець тріумфував в італійській Імолі.

Бондарев стартував із поул-позиції та одразу захопив лідерство. Українець безпомилково подолав усі 15 кіл і першим перетнув фінішну лінію. Відрив від Емануеле Олів'єрі, який очолює загальний залік чемпіонату, склав лише 0,443 секунди.

Ця перемога стала для Бондарева першою у FREC. Команда українця, Van Amersfoort Racing, уперше в сезоні виграла гонку чемпіонату.

Бондарев — перший український переможець змагань в історії європейської регіональної Формули.

Олександр також став десятим пілотом, якому вдалося перемогти хоча б в одному заїзді FREC-2026. На подіумі на честь нашого гонщика пролунав гімн України.

Олександр Бондарев (другий праворуч) на подіумі після перемоги в Імолі / FIA Formula Regional European Championship

Олександр Бондарев (другий праворуч) на подіумі після перемоги в Імолі / FIA Formula Regional European Championship

"Сьогодні було просто надзвичайно. Зранку я здобув поул із дуже хорошим колом, болід відчувався фантастично. Добре стартував у гонці — це дуже важливо, бо обганяти тут доволі складно. Коли тримаєшся попереду, то можеш трохи краще контролювати перегони", — цитує Бондарева офіційний сайт серії.

Європейські регіональні змагання слугують перехідною ланкою між Формулою-3 та Формулою-4, у якій Бондарев виступав від 2024 року і здобув дебютну перемогу в серпні 2025-го.

Раніше повідомлялося, що Магучіх удруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги.

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