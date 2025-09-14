ТСН у соціальних мережах

Історичне досягнення: Кроуфорд переміг Канело у бою за звання "абсолюта"

Американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд – Канело

Кроуфорд – Канело / © Associated Press

У ніч проти 14 вересня в Лас-Вегасі відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, в якому американець Теренс Кроуфорд переміг мексиканця Сауля "Канело" Альвареса.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився тріумфом Кроуфорда одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113).

Завдяки цьому Теренс установив історичне досягнення. Він став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.

Огляд бою Кроуфорд – Канело

37-річний Кроуфорд продовжує залишатися непереможеним на професійному рингу. В його активі 42 перемоги (31 – нокаутом) у 42 поєдинках.

35-річний "Канело" зазнав третьої поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 63 перемоги (39 – нокаутом) та дві нічиї.

