Історичне досягнення: Кроуфорд переміг Канело у бою за звання "абсолюта"
Американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.
У ніч проти 14 вересня в Лас-Вегасі відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, в якому американець Теренс Кроуфорд переміг мексиканця Сауля "Канело" Альвареса.
Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився тріумфом Кроуфорда одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113).
Завдяки цьому Теренс установив історичне досягнення. Він став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.
Огляд бою Кроуфорд – Канело
37-річний Кроуфорд продовжує залишатися непереможеним на професійному рингу. В його активі 42 перемоги (31 – нокаутом) у 42 поєдинках.
35-річний "Канело" зазнав третьої поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 63 перемоги (39 – нокаутом) та дві нічиї.