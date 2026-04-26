Проспорт
204
Історичне досягнення: легіонер "Кривбаса" оформив покер у ворота "Динамо"

Глейкер Мендоса забив чотири голи у першому таймі матчу проти "біло-синіх".

Максим Приходько
Глейкер Мендоса

Глейкер Мендоса / facebook.com/fckryvbas

Півзахисник криворізького "Кривбаса" Глейкер Мендоса встановив історичне досягнення в домашньому матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти київського "Динамо".

24-річний венесуелець забив чотири голи у першому таймі матчу проти "біло-синіх", відзначившись на 13-й, 29-й, 34-й і 45+2-й хвилинах.

Таким чином, Мендоса став першим автором покеру у ворота "Динамо" в історії чемпіонату України.

До цього лише два гравці в чемпіонаті України забивали киянам тричі за матч: Олексій Осіпов з "Таврії" 1998-го та Владислав Супряга 2020-го, коли виступав за "Дніпро-1".

Також Мендоса став лише четвертим легіонером, який відзначився покером у чемпіонаті України.

Після першого тайму "Кривбас" перемагав "Динамо" з рахунком 4:1, але в другому таймі кияни вже забили тричі та зрівняли рахунок — 4:4. Потім криворізький клуб знову вийшов уперед — 5:4, але "біло-сині" відігралися — 5:5. Матч триває.

У турнірній таблиці УПЛ кияни посідають п'яту позицію, маючи у своєму активі 44 очки. Криворіжці перед цим матчем мали 40 балів, йдучи на шостому місці.

