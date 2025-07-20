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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Історичне досягнення: Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу

Олександр став абсолютним чемпіоном світу вдруге в хевівейті та утретє загалом за професійну кар'єру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

У ніч проти 20 липня український боксер Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та завершився достроковою перемогою Усика у п'ятому раунді.

Завдяки цьому Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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