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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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219
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Історичне досягнення: визначився перший новачок УПЛ сезону-2025/26

"Епіцентр" достроково гарантував собі підвищення у класі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Епіцентр"

ФК "Епіцентр" / © facebook.com/fcdunaivtsiepicentr

Визначився перший новачок української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Ним став "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

2 травня "Епіцентр" у матчі чемпіонської групи Першої ліги обіграв команду ЮКСА з рахунком 0:1.

Команда Сергія Нагорняка тепер має 44 очки та гарантувала собі вихід до УПЛ, оскільки не фінішує нижче другого місця.

За чотири тури до кінця "Епіцентр" лідирує в Першій лізі, на 12 очок випереджаючи "Полтаву" та на 13 пунктів харківський "Металіст 1925", який йде на третій позиції.

"Епіцентр" вперше в історії вийшов до УПЛ, клуб було засновано 2019 року.

Згідно з регламентом, прямі путівки до елітного дивізіону отримують дві найкращі команди Першої ліги, а клуби, які фінішують на третьому та четвертому місцях, позмагаються в плейоф за підвищення у класі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
219
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