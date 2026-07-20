Історичне досягнення: збірна України з волейболу вперше вийшла до плейоф Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

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Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плейоф Ліги націй.

Команда Рауля Лосано фінішувала сьомою на груповому етапі, посівши останнє прохідне місце для потрапляння до плейоф. Це стало можливим після поразки Болгарії від Франції (0:3).

Для України це перший в історії вихід до плейоф чоловічої Ліги націй з волейболу. Зробили це українці вже у другому для себе сезоні в турнірі.

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У чвертьфіналі Ліги націй "синьо-жовті" зіграють проти Польщі, яка посіла друге місце на груповому етапі турніру.

Матчі чвертьфінальної стадії Ліги націй з волейболу відбудуться 29-30 липня.

Усі пари плейоф чоловічої Ліги націй з волейболу

Японія — Китай

Польща — Україна

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Словенія — Туреччина

Італія — США

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