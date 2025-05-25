Історичний требл усе ближче: ПСЖ з розгромом у фіналі здобув Кубок Франції (відео)

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ став володарем Кубка Франції сезону-2024/25. У фіналі турніру команда Луїса Енріке розбила "Реймс" з рахунком 3:0 .

Усі три голи парижанили забили в першому таймі вирішального матчу. Дублем відзначився Бредлі Барколя, ще один м'яч в активі Ашрафа Хакімі.

ПСЖ виграв Кубок Франції вдруге поспіль і в 16-й раз в історії, оновивши національний рекорд.

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Паризький клуб другий сезон поспіль оформив "золотий дубль", вигравши чемпіонат і Кубок Франції. У січні парижажани також здобули Суперкубок Франції-2025.

Ба більше, у нинішній кампанії ПСЖ близький до завоювання першого в клубній історії треблу. У суботу, 31 травня, підопічні Енріке зіграють з італійським "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів.