ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Історичний український фінал: Костюк стала чемпіонкою турніру WTA в Руані

У вирішальному матчі за трофей Марта обіграла свою співвітчизницю Вероніку Подрез.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані.

У фінальному матчі 23-річна Костюк перемогла свою співвітчизницю, 19-річну Вероніку Подрез (№209 WTA). Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Цей фінал став історичним, адже вперше українські тенісистки розіграли між собою титул чемпіонки на турнірі WTA.

Цей фінал став п'ятим для Марти на рівні WTA. Вона виграла другий трофей у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах.

Для Подрез це був дебютний фінал турніру WTA, вона вперше в кар'єрі грала в основі змагань такого високого рівня.

Раніше повідомлялося, що Україна достроково перемогла Польщу та вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie