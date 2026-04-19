- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Історичний український фінал: Костюк стала чемпіонкою турніру WTA в Руані
У вирішальному матчі за трофей Марта обіграла свою співвітчизницю Вероніку Подрез.
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані.
У фінальному матчі 23-річна Костюк перемогла свою співвітчизницю, 19-річну Вероніку Подрез (№209 WTA). Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Цей фінал став історичним, адже вперше українські тенісистки розіграли між собою титул чемпіонки на турнірі WTA.
Цей фінал став п'ятим для Марти на рівні WTA. Вона виграла другий трофей у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах.
Для Подрез це був дебютний фінал турніру WTA, вона вперше в кар'єрі грала в основі змагань такого високого рівня.
Раніше повідомлялося, що Україна достроково перемогла Польщу та вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.