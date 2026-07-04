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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Історичний успіх: Костюк вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Wimbledon

У третьому раунді мейджора Марта здолала американку, якій дотепер програла всі чотири очних матчі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) пробилася до 1/8 фіналу Wimbledon-2026.

У третьому колі трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва здобула перемогу над американкою Еммою Наварро (№26 WTA) — 6:2, 4:6, 6:1. Матч тривав 1 годину і 45 хвилин.

Це була п'ята очна зустріч тенісисток — попередні чотири Марта програла, а сьогодні вперше зуміла обіграти американку.

Зазначимо, що в першому раунді Костюк розгромила аргентинку Надю Подороску, а в другому колі здобула вольову перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою.

Марта вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Wimbledon. Досі її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam був третій раунд, куди вона також діставалася у 2023 та 2024 роках.

За путівку до чвертьфіналу Костюк позмагається з переможницею матчу між українкою Дар'єю Снігур та американкою Ешлін Крюгер.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна сенсаційно програла Снігур на старті Wimbledon-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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