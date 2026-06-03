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Категорія
Проспорт
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Історичний успіх Костюк, виліт Соболенко: визначилися півфінальні пари Roland Garros-2026

Півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді відбудуться 4 червня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

За підсумками чвертьфінальних поєдинків Roland Garros-2026 в жіночому одиночному розряді визначилися півфінальні пари ґрунтового мейджора.

У півфіналі українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) позмагається з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою (№8 WTA).

Переможниця пари Костюк — Андрєєва у фіналі зіграє проти тріумфаторки іншого півфіналу, в якому зустрінуться полька Майя Хвалінська (№114 WTA) та "нейтральна" росіянка Діана Шнайдер (№23 WTA).

В 1/4 фіналу Костюк здолала свою співвітчизницю Еліну Світоліну (№7 WTA) — 6:3, 2:6, 6:2. Андрєєва перемогла румунку Сорану Кирстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3. Хвалінська обіграла "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№24 WTA) — 7:6, 6:3. Шнайдер сенсаційно вибила "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко (№1 WTA) — 3:6, 7:5, 6:0.

Півфінальні пари Roland Garros-2026

Діана Шнайдер (№23 WTA, "нейтральна") — Майя Хвалінська (№114 WTA, Польща)

Марта Костюк (№15 WTA, Україна) — Мірра Андрєєва (№8 WTA, "нейтральна")

Півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді відбудуться у четвер, 4 червня.

Зазначимо, що російські та білоруські тенісистки допущені до змагань лише в нейтральному статусі через загарбницьку війну, яку РФ за підтримки свого союзника Білорусі веде проти України.

23-річна Костюк стала першою в історії України півфіналісткою Roland Garros в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — у 1993 та 1999 роках.

Марта вперше дійшла до півфіналу турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.

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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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