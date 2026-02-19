Італія закликала скасувати допущення росіян і білорусів до Паралімпіади під своїми прапорами

Паралімпійський прапор / © Associated Press

Реклама

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в зимових Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами.

Заяву оприлюднили віцепрезидент Ради міністрів і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні та міністр спорту і молоді Андреа Абоді.

В опублікованій заяві засуджується допущення атлетів з РФ і Білорусі до змагань, а також висловлюється "повна солідарність і безумовна підтримка України". Італійський уряд закликав МПК переглянути це рішення.

Реклама

"Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити до участі в Паралімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів із використанням їхніх національних символів, включно з гімном.

Італійський уряд підтверджує вже раніше висловлену разом із 33 іншими державами та Європейською комісією незгоду з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, ухваленим Генеральною асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та знову заявляє про повну солідарність і безумовну підтримку України.

Крім того, уряд закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення.

Тривале порушення Росією – за підтримки Білорусі – режиму перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, за винятком виступу в статусі нейтральних індивідуальних атлетів", – йдеться в заяві.

Реклама

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний уже заявив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

Реклама

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.