Італія зазнала сенсаційного розгрому від Норвегії у відборі на ЧС-2026 (відео)

Збірна Італії з футболу / © x.com/Azzurri_En

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Збірна Італії сенсаційно зазнала розгромної поразки від команди Норвегії в матчі 3-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у місті Осло завершився перемогою господарів з рахунком 3:0 .

Усі три голи норвежці забили в першому таймі. На 14-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Александер Серлот.

На 34-й хвилині підопічні Столе Сольбаккена подвоїли свою перевагу завдяки точному удару, якого завдав Антоніо Нуса.

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А на 42-й хвилині протистояння Ерлінг Голанд відправив третій м'яч у ворота "Скуадри Адзурри".

Огляд матчу Норвегія – Італія

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що для італіців це був лише перший матч у відборі на ЧС-2026.

Норвегія ж здобула третю перемогу поспіль і з 9 очками очолює групу I, де також виступають Ізраїль (6 балів, 3 матчі), Естонія (3, 3) та Молдова (0, 2).

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У наступному турі цього квінтету Італія прийматиме Молдову, а Норвегія на виїзді зустрінеться з Естонією. Обидва матчі відбудуться 9 червня.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.