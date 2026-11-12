Італія здобула вольову перемогу над Францією в Лізі націй

Збірна Італії / © Associated Press

Реклама

Збірна Італії вдома здобула вольову перемогу над Францією в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 3:1.

Французи відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі — відзначився Майкл Олісе.

Реклама

На 26-й хвилині італійці відігралися завдяки точному удару Франческо Піо Еспозіто.

Реклама

На старті другого тайму "Скуадра Адзурра" могла виходити вперед, але Себастьяно Еспозіто на 60-й хвилині не реалізував пенальті.

Утім, уже за три хвилини Давіде Фраттезі вивів господарів поля уперед. А на 75-й хвилині підопічні Роберто Манчіні збільшили свою перевагу — Франческо Піо Еспозіто оформив дубль, реалізувавши пенальті. На це підопічні Зінедіна Зідана нічим відповісти не зуміли.

В іншому матчі 5-го туру групи 1 Дивізіону А збірна Бельгії на виїзді обіграла команду Туреччини з рахунком 2:1.

За тур до завершення групового етапу лідером цього квартету є Італія (10 очок), яка випереджає Францію (10 балів) лише за додатковими показниками. Бельгія (9 пунктів) йде третьою і також зберігає шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги націй. Туреччина (0) фінішує на останній сходинці.

Реклама

У заключному турі Італія на виїзді зіграє з Бельгією, а Франція прийме Туреччину. Обидва матчі заплановано на 15 листопада.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України підписав контракт із казахстанським клубом.

Новини партнерів

Новини партнерів