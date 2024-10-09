Італія – Бельгія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У четвер, 10 жовтня, збірна Італії прийме команду Бельгії в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй збірні Італії та Бельгії проводять у Дивізіоні А, де їхніми суперниками у групі також є Франція та Ізраїль.

У перших двох турах італійці перемогли Францію (3:1) та здолали Ізраїль (2:1), а бельгійці обіграли Ізраїль (3:1) та поступилися французам (0:2).

Таким чином, після двох турів Італія з 6 очками очолює квартет А2, Франція та Бельгія мають по 3 бали, Ізраїль з нулем у графі залікових пунктів йде останнім.

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Де дивитися матч Італія – Бельгія

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Прогнози букмекерів на матч Італія – Бельгія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Італії. На перемогу "Скуадри Адзурри" можна поставити з коефіцієнтом 1,97. Нічия – 3,45. Виграш Бельгії – 4,10.

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