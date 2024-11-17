Італія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У неділю, 17 листопада, збірна Італії зіграє проти команди Франції в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Італія та Франція виступають у Дивізіоні А, де їхніми суперниками у групі 2 також є Бельгія та Ізраїль.

Італія (13 очок) та Франція (10 балів) достроково оформили вихід до плейоф Ліги націй. Вони точно фінішують у топ-2 свого квартету, залишивши позаду Бельгію (4 очки) та Ізраїль (1 пункт).

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Де дивитися матч Італія – Франція

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Прогнози букмекерів на матч Італія – Франція

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Італії. На перемогу "Скуадри Адзурри" можна поставити з коефіцієнтом 2,71. Нічия – 3,10. Виграш французів – 2,86.

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