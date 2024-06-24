Італія на останніх секундах вирвала нічию проти Хорватії та вийшла до плейоф Євро-2024 (відео)

"Скуадра Адзурра" була неймовірно близькою до поразки, але таки зуміла врятуватися.

Збірна Хорватії зіграла внічию з Італією в матчі заключного третього туру групи B фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі команди голів не забивали. На старті другої половини зустрічі хорвати отримали чудову можливість вийти вперед – на 52-й хвилині м'яч після удару Андрея Крамарича з меж штрафного влучив у руку Давіде Фраттезі – арбітр призначив пенальті.

Лука Модріч з 11-метрової позначки не зумів переграти Джанлуїджі Доннарумму. Проте дуже швидко капітан "картатих" реабілітувався – на 55-й хвилині він на добиванні потужно пробив під поперечину після того, як Доннарумма потягнув непростий удар від Анте Будіміра.

Команда Златко Даліча до останнього втримувала мінімальну перемогу, яка б вивела її до плейоф, а італійців поставила під загрозу вильоту з турніру. Але на останній з восьми компенсованих хвилин "Скуадра Адзурра" змогла врятуватися від поразки – Ріккардо Калафіорі протягнув м'яч і віддав передачу на Маттія Дзакканьї, який з меж штрафного влучив у верхню "дев'ятку".

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Огляд матчу Хорватія – Італія

В іншому матчі останнього туру групи B збірна Іспанії обіграла команду Албанії (1:0).

Таким чином, Іспанія (9 очок) та Італія (4 бали) вийшли з цього кварету до плейоф. Хорватія (2 бали) посіла третю позицію та практично втратила шанси пробитися до 1/8 фіналу за рейтингом третіх місць. Албанія (1 пункт) фінішувала останньою і також попрощалася з Євро.

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