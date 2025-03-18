Італія – Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна Італії прийматиме національну команду Німеччини в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Італія – Німеччина

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Прогнози букмекерів на матч Італія – Німеччина

Букмекери не змогли визначити явного фаворита у прийдешньому поєдинку. На перемогу "Скуадри Адзурри" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,82. Виграш Німеччини – 2,83.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу німцям. Вихід Бундестім до півфіналу Ліги націй оцінений коефіцієнтом 1,55. Підсумковий успіх Італії – 2,54.

Матч-відповідь між німцями та італійцями заплановано на неділю, 23 березня, у Дортмунді.

Переможець пари Італія – Німеччина у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Данія – Португалія.

Нагадаємо, збірна України вже незабаром зіграє проти Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Номінально домашній матч команда Сергія Реброва проведе 20 березня в іспанській Мурсії, а поєдинок-відповідь заплановано на 23 березня у бельгійському Генку.

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