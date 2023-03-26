Італія обіграла Мальту в матчі суперників збірної України у відборі на Євро-2024 (відео)

"Скуадра Адзурра" набрала перші очки в кваліфікації на континентальну першість.

Збірна Італії на виїзді перемогла Мальту в матчі 2-го туру відбору на Євро-2024 – 0:2 .

Команда Роберто Манчіні забила обидва голи в першому таймі. На 15-й хвилині Матео Ретегі вивів італійську збірну вперед.

А на 27-й хвилині перевагу гостей закріпив Маттео Пессіна.

В іншому матчі групи С збірна України на виїзді програла Англії з рахунком 2:0. Північна Македонія пропускала другий тур кваліфікації на континентальну першість.

Після другого туру лідером квінтету є Англія (6 очок). Італія та Північна Македонія мають по три бали, Україна і Мальта – поки що жодного.

У матчах 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 збірна України 16 червня на виїзді гратиме з Північною Македонією, Англія того ж дня в гостях зустрінеться з Мальтою.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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