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Італія перемогла Бельгію та достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй (відео)

Італія перемогла Бельгію та достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй (відео)

Збірна Італії / Фото: Associated Press

Також місце у плейоф гарантувала собі Франція.

Збірна Італії на виїзді обіграла команду Бельгії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені короля Бодуена у Брюсселі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі "Скуадра Адзурра" забила на 11-й хвилині. Автором результативного удару став Сандро Тоналі, якому асистував Джованні Ді Лоренцо.

Огляд матчу Бельгія – Італія

Буде додано незабаром.

У паралельному поєдинку цього квартету Франція та Ізраїль зіграли внічию (0:0).

Перед заключним туром Італія з 13 очками лідирує у групі А2 та достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Також місце у плейоф гарантувала собі Франція, яка має 10 балів. На третій та четвертій позиціях відповідно розташувалися Бельгія (4 пункти) та Ізраїль (0).

Поєдинки останнього туру у цій групі відбудуться 17 листопада: Італія прийме Францію, а Бельгія на нейтральному полі у Будапешті позмагається з Ізраїлем.

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