Італія – Північна Македонія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Поєдинок "Скуадри Адзурри" з македонцями є важливим для збірної України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

У п'ятницю, 17 листопада, збірна Італії зіграє з Північною Македонією в матчі 9-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для збірної України цей матч має дуже важливе значення у кваліфікації на континентальну першість. Італія є конкурентом команди Сергія Реброва у боротьбі за друге місце у групі С та пряму путівку на ЧЄ.

У понеділок, 20 листопада, збірна України у німецькому Леверкузені прийматиме Італію в матчі заключного туру групового етапу відбору на Євро-2024. Перемога над італійцями виведе "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи. Проте українців влаштує навіть нічия, якщо "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти македонців.

Де дивитися матч Італія – Північна Македонія

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Прогнози букмекерів на матч Італія – Північна Македонія

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають збірну Італії. На перемогу команди Лучано Спаллетті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,18. Нічия – 7,50. Виграш македонців – 23,00

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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