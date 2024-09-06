Італія пропустила на 13-й секунді, але здійснила камбек і перемогла Францію в Лізі націй (відео)

Рекордно швидкий гол не допоміг французам взяти бодай очко в матчі проти "Скуадри Адзурри".
Збірна Італії на виїзді обіграла команду Франції в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок квартету A2 на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:3.
Уже на першій хвилині зустрічі "Ле Бле" вийшли вперед. Бредлі Баркола забив на 13-й секунді – це найшвидший гол в історії збірної Франції.
На 30-й хвилині "Скуадра Адзурра" відігралася – відзначився Федеріко Дімарко. Тож на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.
На старті другого тайму італійці вперше в цьому матчі повели в рахунку – на 51-й хвилині точного удару завдав Давіде Фраттезі.
Третій гол у ворота суперника підопічні Лучано Спалетті забили на 74-й хвилині зусиллями Джакомо Распадорі. Відповісти на це у команди Дідьє Дешама сил не знайшлося.
Огляд матчу Франція – Італія
Буде додано незабаром.
В іншому матчі першого туру цієї групи Бельгія вдома перемогла Ізраїль з рахунком 3:1.
У другому турі Франція прийме Бельгію, а Італія зустрінеться з Ізраїлем. Обидва поєдинки відбудуться 9 вересня.
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