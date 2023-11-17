Італія розбила македонців перед вирішальним матчем проти України за вихід на Євро-2024 (відео)

Тепер українцям обов'язково потрібно перемагати "Скуадру Адзурру", щоб здобути пряму путівку на чемпіонат Європи.

Збірна Італії розгромила команду Північної Македонії в матчі 9-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 5:2 .

Підопічні Лучано Спаллетті потужно провели перший тайм. На 17-й хвилині Маттео Дарміан ударом головою вивів господарів поля вперед після подачі Джакомо Распадорі на дальню стійку.

На 40-й хвилині італійці могли подвоїти свою перевагу, але Жоржинью не реалізував пенальті.

Утім, дуже швидко "Скуадра Адзурру" таки забила другий гол – на 41-й хвилині Федеріко К'єза влучно пробив у дальній кут, отримавши пас п'ятою від Ніколо Барелли.

А в компенсований до першого тайму час чинні чемпіони Європи довели справу до розгрому. На 45+3-й хвилині К'єза оформив дубль, поціливши у дальню "дев'ятку". Гольовим асистом відзначився Доменіко Берарді.

Після перерви македонцям вдалося відквитати один м'яч. На 52-й хвилині Яні Атанасов головою замкнув навіс Егзіяна Аліоскі з правого флангу.

Гості навіть спромоглися скоротити відставання в рахунку до мінімуму – на 74-й хвилині Атанасов дальнім ударом оформив дубль не без допомоги рикошету від захисника італійців.

Проте на 81-й хвилині Італія відновила гандикап у два м'ячі – Барелла зіграв на Джакомо Распадорі, а той з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Остаточний рахунок у цьому поєдинку на 90+3-й хвилині встановив Стефан Ель-Шаараві, завершивши ударом у дальній кут простріл від Федеріко Дімарко.

Огляд матчу Італія – Північна Македонія

Буде додано пізніше.

Додамо, що в іншому матчі 9-го туру групи С збірна Англії на своєму полі перемогла Мальту з рахунком 2:0. Для обох команд ця зустріч уже не мала турнірного значення.

Таким чином, перед заключним туром у групі С лідирує Англія (19 очок), яка достроково вийшла на Євро-2024. На друге місце піднялася Італія (13 балів) – команда Спаллетті за додатковими показниками випереджає Україну (13 пунктів), яка опустилася на третю позицію. Далі йдуть Північна Македонія (7) та Мальта (0).

У заключному турі збірна України прийматиме Італію. Цей матч відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені, початок – о 21:45 за київським часом. Команді Сергія Реброва необхідна лише перемога, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. Того ж дня Північна Македонія вдома зустрінеться з Англією.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Молодіжна збірна України здобула нищівну перемогу та зміцнила лідерство у відборі на Євро-2025

Євро-2024: хто вже вийшов до фінального турніру

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці