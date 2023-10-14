Італія розгромила Мальту та посунула Україну з другого місця відбіркової групи на Євро-2024

Збірна Італії розбила команду Мальти в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Сан-Нікола" в італійському місті Барі закінчився з рахунком 4:0 .

За першу половину гри італійці двічі відправили м'яч до сітки воріт суперників. На 23-й хвилині рахунок відкрив Джакомо Бонавентура, а в компенсований час Доменіко Берарді подвоїв перевагу "Скуадри Адзурри".

У другому таймі підопічні Лучано Спалетті довели справу до розгрому. На 64-й хвилині дубль оформив Берарді, а остаточний рахунок поєдинку на 90+3-й хвилині встановив Давіде Фраттезі.

Раніше в в іншому поєдинку сьомого туру групи С збірна України здобула перемогу (2:0) над командою Північної Македонії.

За підсумками сьомого туру Італія (10 очок) потіснила Україну (10 балів) з другої позиції відбіркової групи – чинні чемпіони Європи випереджають команду Сергія Реброва за додатковими показниками, а також мають один матч у запасі. Лідирує з 13 заліковими пунтами Англія, у якої теж є одна гра в запасі. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С (після семи турів)

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

В рамках 8-го туру кваліфікації на ЧЄ збірна України 17 жовтня на виїзді зустрінеться з Мальтою. Того ж дня очний матч восьмого туру в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці