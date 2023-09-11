Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє проти команди Італії в матчі 6-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для української збірної це буде п'ятий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та зіграли внічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

Італійці зіграють свій четвертий поєдинок у відборі до Євро-2024. До цього "Скуадра Адзурра" вдома поступилася Англії (1:2), на виїзді обіграла Мальту (2:0) та в гостях не зуміла обіграти Північну Македонію (1:1).

Наразі команда Сергія Реброва з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними Італії та України.