Італія – Україна: Ребров розповів, чи зіграє Ярмоленко в матчі відбору Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався з журналістами на пресконференції напередодні матчу 6-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

Керманич "синьо-жовтих" прокоментував кадрову ситуацію в команді, оцінивши шанси взяти участь у поєдинку капітана української збірної Андрія Ярмоленка, який пропустив попередню зустріч з Англією через травму.

"Є невеликі пошкодження, але наскільки я бачу – усі тренуються. Після тренування сьогодні ми подивимося та вирішимо. Ми маємо 22 польових гравців та 3 воротарів. До тренування немає жодних пошкоджень, окрім мікротравм, які не дуже заважають гравцям.

Фізичний стан команди? Зараз жодного навантаження, гравці відновлюються. Тренування буде більше для ознайомлення з полем. Немає ніякого навантаження, тільки відновлення.

Чи можна чекати на вихід Андрія Ярмоленка в матчі з Італією? Андрій тренується. Ви бачили, що він був на заміні. На жаль, він не має практики. Останні 3-4 дні він тренується у загальній групі. Вважаю, що його поява завтра повністю можлива", – сказав Ребров.

Також Ребров висловився про італійську збірну, зазначивши силу майбутнього суперника українців і важливість прийдешнього матчу для обох команд.

"Я знаю, як гратиме збірна Італії. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч для збірної Італії, але це дуже важлива гра і для нас. Я завжди кажу гравцям: "Перед матчем ми повинні поважати суперника, але повинні зосередитися на своїй грі". Якщо завтра ми не покажемо своєї гри, то буде важко. Розуміємо, наскільки важливий цей поєдинок для Італії, але ми повинні думати про себе.

Збірна Італії – топкоманда, тому ми її й не перемагали. Ви бачили гру проти Англії. Так, ми здобули очко, але це було дуже-дуже важко. Така ж гра нас очікує і завтра. Ми повинні бути готові, вірити у себе і розуміти, що тільки своєю грою ми зможемо здобути очки на "Сан-Сіро".

Італія зараз переживає кризу? Я бачив їхні ігри. Це була дуже гарна команда, вони показують хороший рівень. Я не вважаю, що у збірної Італії зараз криза. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно", – наголосив Ребров.

Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна України вже провела чотири матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та зіграли внічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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