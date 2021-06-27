Італія в надважкому матчі вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020 у кривдника збірної України

Італія в надважкому матчі вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020 у кривдника збірної України

Командам не вистачило основного часу для з'ясування переможця.

Збірна Італії перемогла команду Австрії в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 2:1 за підсумками екстратаймів.

У першому таймі італійці створили більше гострих моментів, але Австрія теж не притискалася до своїх воріт. На 17-й Ніколо Барелла небезпечно пробив у дотик з лінії штрафного, однак голкіпер австрійців Даніель Бахманн парирував цей постріл ногою. На 33-й хвилині найкращий шанс мав Чіро Іммобіле, однак його потужний удар прийняла на себе хрестовина.

Після перерви австрійці вирівняли гру, а 65-й хвилині навіть розпечатали ворота "Скуадри адзурри". Марко Арнаутович після скидки Давида Алаби змусив завмерти італійських фанатів, однак гол австрійського бомбардира було скасовано через офсайд.

Таким чином, командам не вистачило основного часу, щоб визначити сильнішого, і гра перейшла до екстратаймів.

Там уже італійська команда дотиснула непоступливих опонентів. Спрацювали заміни Роберто Манчіні. Спочатку на 95-й хвилині Федеріко К'єза на замаху прибрав захисника і пробив у дальній кут. А на останній хвилині першого овертайму Маттео Пессіна подвоїв рахунок ударом з гострого кута - 2:0.

На 114-й хвилині Саша Калайджич дав надію Австрії, головою замкнувши подачу на ближній стійці. Однак забити знову та перевести матч у серію пенальті австрійці вже не змогли.

У чвертьфіналі Італія зіграє з сильнішим у дуелі Бельгія - Португалія.

Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 2-3 липня.

Як писав ТСН Проспорт, збірна Данії стал першим чвертьфіналістом Євро-2020, розгромивши Уельс.

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