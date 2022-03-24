Італійська Серія B збере гуманітарну допомогу для українців, які страждають від війни

Стадіони клубів стануть центрами збору медикаментів та продуктів харчування.
Італійська Серія B разом із 20 клубами-учасниками чемпіонату, уболівальниками та у співпраці з УАФ організовує збір гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок військових дій в Україні.
Про це повідомляється на офіційному сайті ліги.
У дні матчів 32-го та 33-го турів стадіони клубів Серії B стануть центрами збору продуктів харчування та предметів першої потреби.
Поєдинки 32-го туру Серії B відбудуться 2-3 квітня. Зустрічі 33 туру заплановані на 5-6 квітня.
Нагадаємо, що міжнародний союз біатлоністів (IBU) завершив збір коштів для допомоги українцям.
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