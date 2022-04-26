Італійський голкіпер з російським корінням дивом вижив під час обстрілів у Маріуполі

Італійський голкіпер з російським корінням дивом вижив під час обстрілів у Маріуполі

Воротаря Івана Луку Вавассорі, який захищає Україну від російських загарбників, було поранено під час обстрілів у блокадному Маріуполі.

25-го квітня друзі голкіпера повідомили, що полк, у складі якого перебував Вавассорі, намагався евакуювати людей з Маріуполя та потрапив під обстріли, після чого футболіст довго не виходив на зв'язок.

Згодом воротар опублікував сторіз та заявив, що йому вдалось вижити.

"Всім привіт, дякую за всі повідомлення зі словами підтримки, які я отримав від вас. Я живий, але у мене висока температура та травми на різних частинах тіла. На щастя, переломів немає. Ще раз дякую всім за підтримку", – повідомив Вавассорі у Instagram Stories.

До слова, на сторінці футболіста раніше повідомили, що 5 захисників загинуло, а ще 7 поранено.

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він грав за низку італійських клубів ("Альчоне", "Лен'яно", "Про Патрія"), а після повномасштабного вторгнення росіян прилетів захищати Україну.

Нагадаємо, що заслуженому тренеру України з водного поло Олександру Обедінському вдалося повернути внучку з окупованого Донецька.

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