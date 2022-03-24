Італійський клуб доставить в Україну 1800 коробок з предметами першої необхідності

Команда Серії А відправляє в Україну гуманітарну допомогу.
Футбольний клуб "Емполі", який виступає в елітному дивізіоні Італії, вирішив підтримати український народ у боротьбі з російськими окупантами.
На офіційному сайті команда Серії А повідомила, що надішле в Україну гуманітарну допомогу.
1800 коробок з предметами першої необхідності, які зібрали місцеві мешканці, будуть передані постраждалим внаслідок війни українцям.
— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 23, 2022
https://t.co/oYchEX8KPr pic.twitter.com/LcRWp1VlYn
Зазначимо, що за цей вчинок італійському клубу вже подякував у Twitter півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський.
Раніше повідомлялося, що каталонська "Барселона" допоможе українським біженцям, які залишили батьківщину через вторгнення російських окупаційних військ.
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