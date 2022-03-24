Італійський клуб доставить в Україну 1800 коробок з предметами першої необхідності

Італійський клуб доставить в Україну 1800 коробок з предметами першої необхідності

Команда Серії А відправляє в Україну гуманітарну допомогу.

Футбольний клуб "Емполі", який виступає в елітному дивізіоні Італії, вирішив підтримати український народ у боротьбі з російськими окупантами.

На офіційному сайті команда Серії А повідомила, що надішле в Україну гуманітарну допомогу.

1800 коробок з предметами першої необхідності, які зібрали місцеві мешканці, будуть передані постраждалим внаслідок війни українцям.

Зазначимо, що за цей вчинок італійському клубу вже подякував у Twitter півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський.

Раніше повідомлялося, що каталонська "Барселона" допоможе українським біженцям, які залишили батьківщину через вторгнення російських окупаційних військ.

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