Італійський клуб продав футболки із синьо-жовтим серцем, щоб допомогти українським дітям

Команда Жозе Моурінью організувала благодійну акцію для біженців з України.

Італійська "Рома" долучилася до допомоги українським дітям, які постраждали через війну з російськими окупантами.

Римський клуб влаштував благодійний аукціон, на якому було виставлено лімітовану колекцію футболок із символікою України. У них "вовки" провели матч 28-го туру Серії А проти "Аталанти".

На цій формі футболісти "Роми" залишили свої автографи. Також на футболках є прапор України у формі серця.

Як повідомив офіційний сайт клубу, сумарно "Рома" виручила з цього аукціону 22 770 євро. Найдорожчим лотом виявилася футболка капітана команди Лоренцо Пеллегріні, яку придбали за 5 500 євро.

Усі зібрані кошти передадуть українським дітям, які були змушені залишити свою батьківщину після вторгнення військ країни-агресорки.

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