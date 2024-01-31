Італійський клуб викупив контракт Малиновського у "Марселя" – сума трансферу

Італійська "Дженоа" викупила у французького "Марселя" контракт українського півзахисника Руслана Малиновського.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 30-річного українця склала 7 мільйонів євро.

Малиновський приєднався до генуезького клубу в серпні минулого року. Тоді "грифони" орендували Руслана у "Марселя" до кінця сезону-2023/24.

В орендній угоді була передбачена можливість викупити контракт українця, чим "Дженоа" тепер і скористалася.

"Грифони" оголосили про підписання повноцінного контракту з Малиновським у власних соцмережах, опублікувавши відеонарізку його яскравих дій на полі.

"Руслан Малиновський остаточно "червоно-синій", – йдеться в публікації клубу.

Цього сезону Малиновський зіграв у 21 матчі за генуезців у всіх турнірах, забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.

Наразі "Дженоа" посідає 11-те місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 28 очок після 22 поєдинків.

Наступний матч команда Малиновського проведе 3 лютого на виїзді проти "Емполі" іншого українського хавбека – Віктора Коваленка.

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