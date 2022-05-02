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Італійський воротар, який захищав Україну від окупантів, отримав поранення та повернувся додому

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Італійський воротар, який захищав Україну від окупантів, отримав поранення та повернувся додому

instagram.com/ivan.luca.92/

Італійський голкіпер Іван Лука Вавассорі, який воював за Україну проти російських загарбників, вирішив повернутися на батьківщину.

Наприкінці квітня Івана Луку Вавассорі було поранено у блокадному Маріуполі. Він допомагав евакуювати людей з Маріуполя та потрапив під обстріли, внаслідок чого був поранений у кількох місцях і тривалий час не виходив на зв'язок.

Через декілька днів воротар повідомив, що йому вдалося вижити. Після цього він оголосив, що повертається до Італії.

"Із мене досить. Час повертатися, я не готовий йти далі. Вважаю, зробив все можливе, аби допомогти, віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий. Багато змінилося відтоді, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою Бога досягну своїх цілей", - написав футболіст у себе в Instagram-сторіз.

© instagram.com/ivan.luca.92/
instagram.com/ivan.luca.92/

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він грав за низку італійських клубів ("Альчоне", "Лен'яно", "Про Патрія"), а після повномасштабного вторгнення росіян прилетів захищати Україну.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що 13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на елітному турнірі з боксу.

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