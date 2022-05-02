Італійський воротар, який захищав Україну від окупантів, отримав поранення та повернувся додому

Італійський голкіпер Іван Лука Вавассорі, який воював за Україну проти російських загарбників, вирішив повернутися на батьківщину.

Наприкінці квітня Івана Луку Вавассорі було поранено у блокадному Маріуполі. Він допомагав евакуювати людей з Маріуполя та потрапив під обстріли, внаслідок чого був поранений у кількох місцях і тривалий час не виходив на зв'язок.

Через декілька днів воротар повідомив, що йому вдалося вижити. Після цього він оголосив, що повертається до Італії.

"Із мене досить. Час повертатися, я не готовий йти далі. Вважаю, зробив все можливе, аби допомогти, віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий. Багато змінилося відтоді, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою Бога досягну своїх цілей", - написав футболіст у себе в Instagram-сторіз.

instagram.com/ivan.luca.92/

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він грав за низку італійських клубів ("Альчоне", "Лен'яно", "Про Патрія"), а після повномасштабного вторгнення росіян прилетів захищати Україну.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що 13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на елітному турнірі з боксу.

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