Італійську фристайлістку забрали на ношах після жахливого падіння на Олімпіаді-2022

Спортсменка не могла самостійно піднятися.
Драматичний інцидент трапився під час жіночих змаганнях з фристайлу у дисципліні скі-крос на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Італійська фристайлістка Лукреція Фантеллі не змогла фішувати в заїзді 1/8 фіналу через страшне падіння та достроково припинила боротьбу.
25-річна італійка лідирувала, проте на швидкості раптово втратила контроль і впала додолу. Фантеллі залишалася притомною, однак через отримані травми не могла самостійно піднятися. На деякий час змагання призупинили, поки лікарі надавали постраждалій термінову допомогу.
На спеціальних ношах італійську спортсменку евакуювали з траси, а потім автомобілем швидкої допомоги доправили до лікарні. За попередньою інформацією, обстеження показало, що Лукреція пошкодила праве коліно.
Зазначимо, що це далеко не перший подібний неприємний випадок на Олімпіаді в Пекіні. Раніше швейцарську біатлоністку Ірен Кадуріш забрали на ношах під час естафети.
А норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд двічі протягом двох гонок поспіль мало не втратила свідомість, ледве доїхавши до фінішу. У підсумку вона передчасно завершила виступи на Олімпіаді-2022.
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