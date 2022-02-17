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Італійську фристайлістку забрали на ношах після жахливого падіння на Олімпіаді-2022

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Італійську фристайлістку забрали на ношах після жахливого падіння на Олімпіаді-2022

Associated Press

Спортсменка не могла самостійно піднятися.

Драматичний інцидент трапився під час жіночих змаганнях з фристайлу у дисципліні скі-крос на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Італійська фристайлістка Лукреція Фантеллі не змогла фішувати в заїзді 1/8 фіналу через страшне падіння та достроково припинила боротьбу.

25-річна італійка лідирувала, проте на швидкості раптово втратила контроль і впала додолу. Фантеллі залишалася притомною, однак через отримані травми не могла самостійно піднятися. На деякий час змагання призупинили, поки лікарі надавали постраждалій термінову допомогу.

© Associated Press
Associated Press

На спеціальних ношах італійську спортсменку евакуювали з траси, а потім автомобілем швидкої допомоги доправили до лікарні. За попередньою інформацією, обстеження показало, що Лукреція пошкодила праве коліно.

© Associated Press
Associated Press

Зазначимо, що це далеко не перший подібний неприємний випадок на Олімпіаді в Пекіні. Раніше швейцарську біатлоністку Ірен Кадуріш забрали на ношах під час естафети.

А норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд двічі протягом двох гонок поспіль мало не втратила свідомість, ледве доїхавши до фінішу. У підсумку вона передчасно завершила виступи на Олімпіаді-2022.

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