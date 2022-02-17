Італійську фристайлістку забрали на ношах після жахливого падіння на Олімпіаді-2022

Італійську фристайлістку забрали на ношах після жахливого падіння на Олімпіаді-2022

Спортсменка не могла самостійно піднятися.

Драматичний інцидент трапився під час жіночих змаганнях з фристайлу у дисципліні скі-крос на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Італійська фристайлістка Лукреція Фантеллі не змогла фішувати в заїзді 1/8 фіналу через страшне падіння та достроково припинила боротьбу.

25-річна італійка лідирувала, проте на швидкості раптово втратила контроль і впала додолу. Фантеллі залишалася притомною, однак через отримані травми не могла самостійно піднятися. На деякий час змагання призупинили, поки лікарі надавали постраждалій термінову допомогу.

Associated Press

На спеціальних ношах італійську спортсменку евакуювали з траси, а потім автомобілем швидкої допомоги доправили до лікарні. За попередньою інформацією, обстеження показало, що Лукреція пошкодила праве коліно.

Associated Press

Зазначимо, що це далеко не перший подібний неприємний випадок на Олімпіаді в Пекіні. Раніше швейцарську біатлоністку Ірен Кадуріш забрали на ношах під час естафети.

А норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд двічі протягом двох гонок поспіль мало не втратила свідомість, ледве доїхавши до фінішу. У підсумку вона передчасно завершила виступи на Олімпіаді-2022.

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