Італійський гранд оголосив про звільнення головного тренера

Ігор Тудор / © Associated Press

Туринський "Ювентус" звільнив Ігоря Тудора з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті "б'янконері".

Разом з Тудором клуб залишить і весь його тренерський штаб. Керувати командою в наступному матчі Серії А проти "Удінезе", який відбудеться 29 жовтня, буде коуч академії "зебр" Массімо Брамбілла.

"Ювентус" дякує Ігору Тудору та всьому його тренерському штабу за професіоналізм і відданість протягом останніх місяців і бажає їм успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

В останньому матчі 26 жовтня "Ювентус" на виїзді програв "Лаціо" (0:1) у межах 8-го туру італійської Серії А.

Туринці не змогли виграти жодного з восьми останніх поєдинків у всіх турнірах. Також "б'янконері" не забили жодного гола у чотирьох матчах поспіль – такого не було від 1991 року, коли командою керував Луїджі Майфреді.

Наразі "Ювентус" перебуває на 8-му місці в Серії А, маючи 12 очок після восьми зіграних турів. Також туринський клуб йде на 25-му місці після трьох турів Ліги чемпіонів, набравши 2 бали.