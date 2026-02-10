Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді-2026 у шоломі з російським прапором

Роланд Фішналлер / © Associated Press

Італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації зимових Олімпійських ігор-2026 у паралельному гігантському слаломі в шоломі, на якому зображено російський прапор.

Окрім російського, на шоломі Фішналлера також є прапори США, Італії, Канади, Південної Кореї та Китаю – усіх країн, де він змагався на Олімпіадах.

Роланд Фішналлер з російським прапором на шоломі / скриншот

Таким чином, італієць порушив правила проведення Ігор, адже російські чи білоруські прапори, чинні чи історичні, не можна демонструвати на майданчиках чи територіях під контролем організаційного комітету Олімпіади.

У відповідь на запит Tribuna.com Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не зумів пояснити, чому Фішналлеру дозволили обійти це правило.

"Щодо вашого запитання про шолом спортсмена, повідомляємо, що на його шоломі зображені прапори країн, у яких він брав участь в Олімпійських іграх", – йдеться у відповіді МОК.

До слова, 45-річний італійський ветеран переміг у кваліфікації паралельного гігантського слалому з часом 42,39 секунди.

Раніше повідомлялося, що МОК заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу змагатися в шоломі з фото українських спортсменів, яких вбили російські окупанти.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.