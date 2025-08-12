Італійський спортсмен помер на Всесвітніх іграх-2025: що трапилося

Маттіа Дебертоліс / IOF

Італієць Маттіа Дебертоліс помер у віці 29 років після того, як знепритомнів під час змагань зі спортивного орієнтування на Всесвітніх іграх-2025, що відбуваються у китайському Ченду.

Трагічну новину Міжнародна федерація спортивного орієнтування повідомила на своєму офіційному сайті.

Змагання відбувалися в умовах сильної спеки та високої вологості. На середині дистанції Дебертоліс знепритомнів. Рятувальники знайшли італійця непритомним і доправили до однієї з місцевих лікарень.

Лікарі боролися за життя спортсмена, але врятувати його не вдалося. У вівторок, 12 серпня, Маттіа помер.

Дебертоліс входив до складу збірної Італії зі спортивного орієнтування на Всесвітніх іграх 2025 року. Він був членом національної команди і брав участь у кількох чемпіонатах світу та Кубках світу.

2022 року він допоміг збірній Італії посісти п'яте місце в естафеті у фіналі Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула "срібло" на Всесвітніх іграх-2025.