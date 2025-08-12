- Дата публікації
Італійський спортсмен помер на Всесвітніх іграх-2025: що трапилося
Маттіа Дебертоліс знепритомнів під час змагань зі спортивного орієнтування.
Італієць Маттіа Дебертоліс помер у віці 29 років після того, як знепритомнів під час змагань зі спортивного орієнтування на Всесвітніх іграх-2025, що відбуваються у китайському Ченду.
Трагічну новину Міжнародна федерація спортивного орієнтування повідомила на своєму офіційному сайті.
Змагання відбувалися в умовах сильної спеки та високої вологості. На середині дистанції Дебертоліс знепритомнів. Рятувальники знайшли італійця непритомним і доправили до однієї з місцевих лікарень.
Лікарі боролися за життя спортсмена, але врятувати його не вдалося. У вівторок, 12 серпня, Маттіа помер.
Дебертоліс входив до складу збірної Італії зі спортивного орієнтування на Всесвітніх іграх 2025 року. Він був членом національної команди і брав участь у кількох чемпіонатах світу та Кубках світу.
2022 року він допоміг збірній Італії посісти п'яте місце в естафеті у фіналі Кубка світу.
