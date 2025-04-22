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Італійський топклуб веде перемовини про трансфер зірки "Шахтаря" та збірної України
Георгій Судаков може продовжити кар'єру в "Наполі".
Італійський "Наполі" веде перемовини з донецьким "Шахтарем" щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.
Цю інформацію генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив у коментарі GiveMeSport.
"Ми ведемо перемовини. Я не можу назвати суму, але думаю, що ми закриємо цю угоду на хороших умовах.
Якщо не домовимося з цим клубом, буде інший. Я не переймаюся, адже Судаков – один з найкращих у світі на своїй позиції.
Він може переїхати до Італії чи Англії. У нас є контакти, є інтерес. Якщо ми не продамо його "сьогодні", це станеться "завтра". Це лише питання часу", – наводить джерело цитату Палкіна, стверджуючи, що йдеться саме про можливий перехід 22-річного українця до "Наполі".
Крім того, повідомляється, що за Судаковим також стежать кілька представників АПЛ, зокрема "Брентфорд", у складі якого вже виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Але офіційних переговорів між клубами поки що не було.
Судаков – вихованець "Шахтаря". За першу команду "гірників" він виступає від 2020 року, провів 135 матчів (33 голи, 24 асисти).
Разом з "помаранчево-чорними" Судаков двічі виграв чемпіонат України та одного разу став володарем національного Кубка.
Цього сезону Георгій зіграв 32 матчі за донецький клуб у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 5 асистів.
Від травня 2021-го півзахисник виступає за збірну України. На його рахунку 28 матчів за національну команду, в яких він забив 3 голи.