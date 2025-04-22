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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
148
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2 хв

Італійський топклуб веде перемовини про трансфер зірки "Шахтаря" та збірної України

Георгій Судаков може продовжити кар'єру в "Наполі".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © ФК Шахтар

Італійський "Наполі" веде перемовини з донецьким "Шахтарем" щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.

Цю інформацію генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив у коментарі GiveMeSport.

"Ми ведемо перемовини. Я не можу назвати суму, але думаю, що ми закриємо цю угоду на хороших умовах.

Якщо не домовимося з цим клубом, буде інший. Я не переймаюся, адже Судаков – один з найкращих у світі на своїй позиції.

Він може переїхати до Італії чи Англії. У нас є контакти, є інтерес. Якщо ми не продамо його "сьогодні", це станеться "завтра". Це лише питання часу", – наводить джерело цитату Палкіна, стверджуючи, що йдеться саме про можливий перехід 22-річного українця до "Наполі".

Крім того, повідомляється, що за Судаковим також стежать кілька представників АПЛ, зокрема "Брентфорд", у складі якого вже виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Але офіційних переговорів між клубами поки що не було.

Судаков – вихованець "Шахтаря". За першу команду "гірників" він виступає від 2020 року, провів 135 матчів (33 голи, 24 асисти).

Разом з "помаранчево-чорними" Судаков двічі виграв чемпіонат України та одного разу став володарем національного Кубка.

Цього сезону Георгій зіграв 32 матчі за донецький клуб у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 5 асистів.

Від травня 2021-го півзахисник виступає за збірну України. На його рахунку 28 матчів за національну команду, в яких він забив 3 голи.

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