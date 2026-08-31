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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
2 хв

Ітаума записав перше відеозвернення після сенсаційної поразки нокаутом від Хрговича

Після поєдинку британця вивезли з арени на ношах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мозес Ітаума

Мозес Ітаума / instagram.com/m.itauma

Британський боксер Мозес Ітаума вперше прокоментував сенсаційну поразку нокаутом від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Ітаума опублікував відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, привітавши свого суперника з перемогою.

Також британець подякував фанатам і пообіцяв зробити висновки після поразки.

"Це був не мій вечір. Ми прагнули величі, але поступилися більш досвідченому супернику. Вітаю Філіпа Хрговича з перемогою.

Я не досяг бажаного результату, проте вірю, що отримав цінний досвід, який візьму із собою у майбутні бої. Дякую фанатам, ви зробили цей вечір особливим і набагато драйвовішим, ніж я очікував. Це був до біса хороший бій. Тож нехай береже вас Бог, бережіть себе", — сказав Ітаума.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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