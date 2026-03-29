Ітаума здобув перемогу ефектним нокаутом і заговорив про бій з Усиком

Мозес не залишив жодних шансів Джермейну Франкліну.

Мозес Ітаума / instagram.com/queensberrypromotions

Непереможний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума нокаутував американця Джермейна Франкліна у поєдинку, який відбувся в ніч проти 29 березня у Манчестері.

Від початку бою Мозес діяв першим номер і у третьому раунді правим оверхендом відправив суперника в нокдаун. Франклін зумів піднятися й продовжити поєдинок.

Але вже у п'ятому раунді для американця все закінчилося. Ітаума провів серію ударів, яка завершилася потужним аперкотом. Джермейн упав на канвас обличчям донизу і рефері, навіть не відкриваючи відлік, зупинив бій і зафіксував перемогу британця нокаутом.

Огляд бою Ітаума — Франклін

Після ефектної перемоги Ітаума заявив, що хотів би провести бій проти чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

"Натовп хоче Усика на наступний бій? Я хотів би бій проти Хрговича, але, очевидно, він робить свою справу. Я б теж хотів Усика. Я б не відмовився від цього бою. Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії", — наводить слова Мозеса DAZN Boxing.

У послужному списку 21-річного Ітауми тепер 14 перемог (12 — нокаутом) у 14 поєдинках на професійному рингу.

Для 32-річного Франкліна ця поразка стала третьою на профірингу. Також у його активі 24 перемоги (15 — нокаутом).

Раніше повідомлялося, що український чемпіон швидко нокаутував латвійця у головному бою вечора боксу Усика.

Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк у першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона у своєму дебютному поєдинку на професійному ринзі.

