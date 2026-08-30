Ітауму вивезли на ношах після сенсаційної поразки нокаутом від Хрговича у титульному бою

Мозес Ітаума / instagram.com/queensberrypromotions

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Британського боксера Мозеса Ітауму вивезли на ношах після сенсаційної поразки нокаутом від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів, влучаючи велику кількість ударів та маючи абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

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Однак у дев'ятому раунді Хргович скористався тим, що його суперник витратив багато сил, і сміливо пішов в атаку. Потужними ударами 34-річний хорват вирвав перемогу та здобув чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик.

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Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Огляд бою

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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