Юлія Левченко здобула "срібло" на змаганнях Континентального туру в Італії

Юлія Левченко / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула срібну медаль на змаганнях "бронзового" рівня Континентального туру в італійській Брешії.

27-річна уродженка Бахмута взяла висоту 1,97 метра, лише за кількістю спроб поступившись переможниці австралійці Елеонор Паттерсон.

Ще одна українка Катерина Табашник посіла восьме місце з результатом 1,76 метра.

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Для Левченко це другий найкращий результат поточного сезону після 1,98 метра – таку висоту вона підкорила у червні на етапі Континентального туру в чеському Брно.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.