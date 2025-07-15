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Юлія Левченко здобула "срібло" на змаганнях Континентального туру в Італії
Ще одна українка Катерина Табашник посіла восьме місце.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула срібну медаль на змаганнях "бронзового" рівня Континентального туру в італійській Брешії.
27-річна уродженка Бахмута взяла висоту 1,97 метра, лише за кількістю спроб поступившись переможниці австралійці Елеонор Паттерсон.
Ще одна українка Катерина Табашник посіла восьме місце з результатом 1,76 метра.
Для Левченко це другий найкращий результат поточного сезону після 1,98 метра – таку висоту вона підкорила у червні на етапі Континентального туру в чеському Брно.
Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.