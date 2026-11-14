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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Юнацька збірна України обіграла Італію та вийшла до наступного раунду відбору Євро-2027

Команда Олега Лужного достроково гарантувала собі перше місце у відбірковій групі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юнацька збірна України з футболу (U-19)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) / © УАФ

Юнацька збірна України з футболу (U-19) обіграла Італію у матчі 2-го туру другого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2027. Поєдинок в італійському місті Фано завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

Єдиний гол команда Олега Лужного забила на 19-й хвилині — точного удару завдав Олександр Дєдов.

Завдяки перемозі над італійцями збірна України гарантувала собі перше місце у групі та достроково кваліфікувалася до наступного етапу відбору на Євро-2027.

У першому турі збірна України здійснила суперкамбек та здолала Ізраїль (3:2), а Італія перемогла Румунію (2:0). У другому турі Ізраїль обіграв Румунію (2:1).

Турнірне становище: Україна (6 очок), Італія, Ізраїль (по 3 очки), Румунія (0 очок).

У заключному турі українці 17 листопада зіграють з румунами, а італійці позмагаються з ізраїльтянами.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України з футболу зазнала розгромної поразки у товариському матчі.

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