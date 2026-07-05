- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 617
- Час на прочитання
- 2 хв
Юнацька збірна України перемогла Італію та виграла групу на Євро-2026
У півфіналі команда Дмитра Михайленка зустрінеться з Німеччиною.
Юнацька збірна України з футболу перемогла команду Італії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2026 (U-19). Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у місті Бангор (Уельс) завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол команда Дмитра Михайленка забила на 30-й хвилині — Богдан Оличенко відзначився результативним ударом з передачі Павла Люсіна.
Для збірної України це третя перемога на Євро-2026. У стартовому матчі на турнірі "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над хорватами (3:1), а в другому турі з камбеком обіграли Сербію (2:1).
Таким чином, збірна України з 9 очками посіла перше місце у групі B і у півфіналі зустрінеться з Німеччиною, яка фінішувала другою у квартеті A.
Італійці не змогли пробитися до півфіналу, пропустивши на другу позицію хорватів, які мають кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.
Турнірна таблиця групи B
1. Україна — 9 очок (3 матчі)
2. Хорватія — 4 очки (3)
3. Італія — 4 очки (3)
4. Сербія — 0 очок (3)
Півфінальний матч ЧЄ-2026 U-19 між командами України та Німеччини відбудеться у середу, 8 липня, о 21:00 за київським часом.
Того ж дня в іншому півфіналі переможець групи A збірна Іспанії зіграє проти Хорватії. Фінал турніру заплановано на суботу, 11 липня.
Нагадаємо, Євро-2026 (U-19) відбувається від 28 червня до 11 липня в Уельсі.
Чемпіонат Європи-2026 (U-19) також є відбірковим етапом УЄФА до чемпіонату світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.
Усі півфіналісти Євро-2026 (U-19) отримують путівки на ЧС-2027 (U-20), тож збірна України вже забезпечила собі участь у молодіжному Мундіалі.