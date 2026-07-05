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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
617
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2 хв

Юнацька збірна України перемогла Італію та виграла групу на Євро-2026

У півфіналі команда Дмитра Михайленка зустрінеться з Німеччиною.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Україна U-19 — Італія U-19

Україна U-19 — Італія U-19 / © УАФ

Юнацька збірна України з футболу перемогла команду Італії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2026 (U-19). Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у місті Бангор (Уельс) завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол команда Дмитра Михайленка забила на 30-й хвилині — Богдан Оличенко відзначився результативним ударом з передачі Павла Люсіна.

Для збірної України це третя перемога на Євро-2026. У стартовому матчі на турнірі "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над хорватами (3:1), а в другому турі з камбеком обіграли Сербію (2:1).

Таким чином, збірна України з 9 очками посіла перше місце у групі B і у півфіналі зустрінеться з Німеччиною, яка фінішувала другою у квартеті A.

Італійці не змогли пробитися до півфіналу, пропустивши на другу позицію хорватів, які мають кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.

Турнірна таблиця групи B

1. Україна — 9 очок (3 матчі)

2. Хорватія — 4 очки (3)

3. Італія — 4 очки (3)

4. Сербія — 0 очок (3)

Півфінальний матч ЧЄ-2026 U-19 між командами України та Німеччини відбудеться у середу, 8 липня, о 21:00 за київським часом.

Того ж дня в іншому півфіналі переможець групи A збірна Іспанії зіграє проти Хорватії. Фінал турніру заплановано на суботу, 11 липня.

Нагадаємо, Євро-2026 (U-19) відбувається від 28 червня до 11 липня в Уельсі.

Чемпіонат Європи-2026 (U-19) також є відбірковим етапом УЄФА до чемпіонату світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

Усі півфіналісти Євро-2026 (U-19) отримують путівки на ЧС-2027 (U-20), тож збірна України вже забезпечила собі участь у молодіжному Мундіалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
617
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