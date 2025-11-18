ТСН у соціальних мережах

Юнацька збірна України втретє поспіль розгромно виграла у відборі на Євро-2026

"Синьо-жовті" з першого місця вийшли до еліт-раунду кваліфікації на чемпіонат Європи.

Максим Приходько
Збірна України U-19 з футболу

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Збірна України U-19 з футболу розгромила команду Словаччини в третьому матчі кваліфікації на Євро-2026. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "синьо-жовтих".

Усі голи наша команда забила в першому таймі. На 17-й хвилині рахунок у грі відкрив Дмитро Богданов, головою замкнувши подачу з кутового.

На 33-й хвилині Кирило Дігтярь замкнув головою навіс з кутового, подвоївши перевагу української збірної.

На 45+1-й хвилині третій м'яч влітів до сітки воріт суперника. Після проходу Богдана Попова у власні ворота забив захисник словаків Домінік Балог.

Повне відео матчу Словаччина U-19 – Україна U-19

Для збірної України це третя поспіль розгромна перемога у відборі на юнацьке Євро-2026. У першому матчі "синьо-жовті" розбили Албанію (3:0), а в другому розтрощили Чорногорію (3:0).

Таким чином, наша юнацька збірна з трьома перемогами в трьох матчах фінішувала на першому місці в своїй групі та вийшла до еліт-раунду Євро-2026.

Нагадаємо, у кваліфікації беруть участь 52 команди, розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

