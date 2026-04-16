Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2026
Команда Дмитра Михайленка зіграє з Хорватією, Сербією та Італією.
У четвер, 16 квітня, відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2026 з футболу (U-19). Зокрема своїх суперників дізналася і збірна України.
Команда Дмитра Михайленка потрапила до групи B, де позмагається з Хорватією, Сербією та Італією.
Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу. Переможці 1/2 фіналу зіграють у вирішальному матчі.
Євро-2026 з футболу (U-19): результати жеребкування
Група A: Уельс, Данія, Німеччина, Іспанія
Група B: Хорватія, Сербія, Італія, Україна
Євро-2026 (U-19) відбудеться від 28 червня до 11 липня в Уельсі.
Чемпіонат Європи-2026 (U-19) також слугуватиме відбірковим етапом УЄФА до чемпіонату світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.
Нагадаємо, на Євро-2024 (U-19) українці дійшли до півфіналу, завдяки чому відібралися на молодіжний ЧС-2025 (U-20).