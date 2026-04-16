ТСН у соціальних мережах

Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2026

Команда Дмитра Михайленка зіграє з Хорватією, Сербією та Італією.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України U-19 з футболу

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

У четвер, 16 квітня, відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2026 з футболу (U-19). Зокрема своїх суперників дізналася і збірна України.

Команда Дмитра Михайленка потрапила до групи B, де позмагається з Хорватією, Сербією та Італією.

Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу. Переможці 1/2 фіналу зіграють у вирішальному матчі.

Євро-2026 з футболу (U-19): результати жеребкування

Група A: Уельс, Данія, Німеччина, Іспанія

Група B: Хорватія, Сербія, Італія, Україна

Євро-2026 (U-19) відбудеться від 28 червня до 11 липня в Уельсі.

Чемпіонат Європи-2026 (U-19) також слугуватиме відбірковим етапом УЄФА до чемпіонату світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

Нагадаємо, на Євро-2024 (U-19) українці дійшли до півфіналу, завдяки чому відібралися на молодіжний ЧС-2025 (U-20).

