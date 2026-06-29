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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Юнацька збірна України з футболу вольовою перемогою стартувала на Євро-2026

Команда Дмитра Михайленка оформила камбек у грі з хорватами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України U-19 з футболу

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Юнацька збірна України з футболу перемогла команду Хорватії в матчі першого туру групового етапу Євро-2026 (U-19). Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у місті Бангор (Уельс) завершився з рахунком 1:3.

Хорвати відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі с пенальті реалізував Іван Барич.

Проте "синьо-жовті" швидко відігралися — на 26-й хвилині Дмитро Богданов влучно пробив головою після навісу з кутового у виконанні Павла Люсіна.

Після перерви підопічні Дмитра Михайленка вийшли вперед — на 48-й хвилині Нікіта Калюжний з гострого кута влучно пробив у ближній кут.

А вже на 57-й хвилині українська команда збільшила свою перевагу — Люсін з-за меж штрафного майданчика чудовим ударом поклав м'яч у дальній кут.

Завдяки цій перемозі збірна України (3 очки) очолила турнірну таблицю групи B. Другою йде Італія (3 бали), яка в першому турі обіграла Сербію (2:0). Хорвати та серби поки що залишаються без залікових пунктів.

У другому турі українці зіграють із сербами. Матч відбудеться у четвер, 2 липня, початок — о 20:00 за київським часом.

У заключному третьому турі наша команда протистоятиме італійцям. Поєдинок заплановано на неділю, 5 липня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу. Переможці матчів 1/2 фіналу зіграють у фіналі.

Євро-2026 (U-19) з футболу відбувається від 28 червня до 11 липня в Уельсі.

Чемпіонат Європи-2026 (U-19) також слугуватиме відбірковим етапом УЄФА до чемпіонату світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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