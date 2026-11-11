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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Юнацька збірна України з футболу здійснила суперкамбек проти Ізраїлю у відборі на Євро-2027

Команда Олега Лужного двічі поступалася в рахунку, але вирвала перемогу в драматичному поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юнацька збірна України з футболу (U-19)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) / © УАФ

Юнацька збірна України з футболу (U-19) здолала Ізраїль у стартовому матчі другого кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату Європи-2027. Поєдинок в італійській Анконі завершився з рахунком 3:2.

Команда Олега Лужного упродовж зустрічі двічі поступалася в рахунку, але вирвала перемогу завдяки голам Олександра Дєдова та Олександра Ткаченка на 86-й і 87-й хвилинах відповідно.

Зазначимо, що для Лужного це був перший офіційний матч на чолі збірної України U-19, яку він очолив у вересні цього року.

Україна U-19Ізраїль U-19 3:2

Голи: Олександр Дєдов, 13, 86, Олександр Ткаченко, 87 — Ноам Коен, 10, Ллай Бен Сімон, 40.

У наступних матчах кваліфікації на Євро-2027 українці зіграють з італійцями (14 листопада) та румунами (17 листопада).

До останнього, третього, кваліфікаційного етапу вийдуть три найкращі команди групи.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу здобула другу перемогу в кваліфікації на ЧС-2028.

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