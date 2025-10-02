Юнацька збірна України з футзалу обіграла Італію та вийшла до півфіналу Євро-2025

Юнацька збірна України з футзалу / uefafutsal

Реклама

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу вийшла до півфіналу чемпіонату Європи-2025.

У заключному, третьому турі групового етапу "синьо-жовті" в Кишиневі обіграли Італію з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Ігоря Москвичова забили в другому таймі. Точними ударами відзначилися Олександр Шпак і Назар Першин.

Реклама

Огляд матчу Італія U-19 – Україна U-19

Зазначимо, що в перших двох турах юнацького Євро-2025 українські футзалісти перемогли Молдову (7:0) та програли Португалії (0:4).

Таким чином, українці з 6 очками посіли друге місце у групі А та пробилися до півфіналу. З першої позиції до плейоф вийшла Португалія (9 балів). Італія (3 пункти) та Молдова (0) залишили турнір.

У півфіналі юнацького Євро-2025 збірна України зіграє з Іспанією, яка з трьома перемогами в трьох матчах виграла групу B, випередивши Словенію, Чехію та Туреччину.

Матч Іспанія – Україна відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом. Того ж дня о 20:30 в іншому півфіналі позмагаються Португалія і Словенія.

Реклама

Фінал турніру відбудеться в неділю, 5 жовтня, о 20:30 за київським часом.